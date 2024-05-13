Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками в Астрахани
Мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, из-за отравления которыми в Астрахани погибли восемь человек, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.
В полиции уточнили, что 20-летнему уроженцу одной из стран Центральной Азии была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела на территории Астрахани были обнаружены 295 закладок, в которых находилось более тысячи разовых доз наркотических веществ. Экспертиза установила, что это метадон и мефедрон.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что с признаками токсического отравления неизвестным веществом в больницу попали 27 человек, ещё восемь - скончались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов
- Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира без флага
- Чернышенко: Финансирование сферы туризма в РФ увеличилось почти в 12 раз
- Новак заявил, что Россия газифицирована на 74%
- «Без Чубайсов»: Зюганов назвал процедуру утверждения кабмина оздоравливающей
- Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев получил 24 года колонии
- Володин: Обучение в учреждениях среднего образования должно быть бесплатным
- Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками в Астрахани
- Пасечник: Три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону
- СМИ: Сменщиком «Газпрома» на европейском рынке стал норвежский Equinor
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru