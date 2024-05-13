Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками в Астрахани

Мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, из-за отравления которыми в Астрахани погибли восемь человек, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

В Астрахани задержали предполагаемого виновника гибели людей от наркотиков

В полиции уточнили, что 20-летнему уроженцу одной из стран Центральной Азии была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела на территории Астрахани были обнаружены 295 закладок, в которых находилось более тысячи разовых доз наркотических веществ. Экспертиза установила, что это метадон и мефедрон.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что с признаками токсического отравления неизвестным веществом в больницу попали 27 человек, ещё восемь - скончались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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