Суд арестовал почти 122 млн евро на счетах Абызова

Басманный суд Москвы арестовал 121,7 млн евро на банковских счетах бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря учреждения Юнону Цареву, защита обвиняемого в мошенничестве бывшего министра пока еще не обжаловала это постановление.

Как отмечает РИА ФАН, сумма арестованных средств в рублях по текущему курсу составляет порядка 8,7 миллиардов.