Общество

Суд арестовал почти 122 млн евро на счетах Абызова

10 июля07:45

Басманный суд Москвы арестовал 121,7 млн евро на банковских счетах бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря учреждения Юнону Цареву, защита обвиняемого в мошенничестве бывшего министра пока еще не обжаловала это постановление.

Как отмечает РИА ФАН, сумма арестованных средств в рублях по текущему курсу составляет порядка 8,7 миллиардов.

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Михаила Абызова арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 миллиардов рублей, напоминает RT. По версии следствия, он создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж, сообщает Ura.ru. Вместе с Абызовым задержали еще пять человек. 23 мая суд продлил арест Михаила Абызова на два месяца. Он останется в СИЗО до 25 июля.

Напомним, что банковские счета Абызова были арестованы еще в апреле. Однако тогда в СК РФ сообщили, что в процессе ареста счетов экс-министра одним из фигурантов дела была предпринята попытка снять деньги. Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, кто мог стоять за попыткой скрыть от следствия деньги обвиняемого экс-министра.

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ФОТО: РИА Новости/ Сергей Мамонтов
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