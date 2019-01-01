Суд арестовал почти 122 млн евро на счетах Абызова
Басманный суд Москвы арестовал 121,7 млн евро на банковских счетах бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря учреждения Юнону Цареву, защита обвиняемого в мошенничестве бывшего министра пока еще не обжаловала это постановление.
Как отмечает РИА ФАН, сумма арестованных средств в рублях по текущему курсу составляет порядка 8,7 миллиардов.
Михаила Абызова арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 миллиардов рублей, напоминает RT. По версии следствия, он создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж, сообщает Ura.ru. Вместе с Абызовым задержали еще пять человек. 23 мая суд продлил арест Михаила Абызова на два месяца. Он останется в СИЗО до 25 июля.
Напомним, что банковские счета Абызова были арестованы еще в апреле. Однако тогда в СК РФ сообщили, что в процессе ареста счетов экс-министра одним из фигурантов дела была предпринята попытка снять деньги. Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, кто мог стоять за попыткой скрыть от следствия деньги обвиняемого экс-министра.
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