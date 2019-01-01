Новости за ночь: В правительство Якутии пришли с обысками

1

В Министерстве транспорта Якутии и в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова оперативники управления ФСБ проводят обыски. Они связаны с расследованием уголовного дела в отношении Управления автодорог Якутии, возбужденного в мае этого года. Напомним, тогда сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рамках уголовного дела о получении взятки в крупном размере.

В правительстве Алексей Колодезников, в частности, курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.

С 2011 по 2016 годы чиновник возглавлял региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Должность первого заместителя председателя регионального кабмина занимает с 2016 года.

