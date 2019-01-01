Новости за ночь: В правительство Якутии пришли с обысками
Главные события ночи по версии НСН.
В правительстве Якутии идет обыски по делу о коррупции
В Министерстве транспорта Якутии и в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова оперативники управления ФСБ проводят обыски. Они связаны с расследованием уголовного дела в отношении Управления автодорог Якутии, возбужденного в мае этого года. Напомним, тогда сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рамках уголовного дела о получении взятки в крупном размере.
В правительстве Алексей Колодезников, в частности, курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.
С 2011 по 2016 годы чиновник возглавлял региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Должность первого заместителя председателя регионального кабмина занимает с 2016 года.
Россияне вновь стали экономить на лекарствах
Россияне стали экономить на лекарствах впервые с 2015 года. Как отмечают «Известия», в 2019-ом с января по май жители нашей страны купили чуть более 2 миллиардов упаковок лекарств, а это почти на 4% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. Процент выручки от продажи медикаментов также снизился: рост продаж составил около 1% против четырех-десяти в предыдущие годы.
Аналитики отметили, что больше всего россияне стали экономить на дерматологических препаратах: выручка от их продажи снизилась на 970 миллионов рублей. Также траты сократились на противомикробные средства и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.
Немецкий журналист заявил, что сражение под Прохоровкой было рядовым
Знаменитого танкового сражения Великой Отечественной войны летом 1943 года под Курском на самом деле не было, и памятник Победы на Прохоровском поле, необходимо «снести».
Такой вывод делает Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела издания Die Welt.
Журналист опирается на изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Они якобы обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.
По мнению «исследователей» под Прохоровкой сражались 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских. Красная Армия потеряла 235 танков, вермахт - только 5. Феликс Келлерхофф действия советских войск в данном сражении именует «атакой камикадзе», потому советская армия на этом участке фронта столпилась перед узким мостом, став таким образом, идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС.
По официальным данным, сражение под Прохоровкой стало переломным в ходе войны, немцам не удалось прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор.
Глава МИД Украины посоветовал Зеленскому, как вести себя с Россией
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может «противодействовать» России. Как пишет в своем аккаунте министр, речь идет о «четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе. В Кремле пообещали инициативу рассмотреть, а вот Климкин посоветовал Зеленскому не общаться с Путиным «в той же манере», что и с экс-президентом Петром Порошенко во время избирательной кампании.
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