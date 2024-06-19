Суд арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении
19 июня 202418:41
Замоскворецкий суд Москвы арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении готовой едой. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о поваре компании-производителя фасоли "Савон-К" Кариме Норматове. Ему вменяют производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
По словам следователя, Норматов является гражданином Таджикистана. Регистрации в РФ у него не было. Задержали мужчину в аэропорту.
По решению суда, Норматова отправили в СИЗО до 15 августа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru