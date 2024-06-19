Суд арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении

Речь идёт о поваре компании-производителя фасоли "Савон-К" Кариме Норматове. Ему вменяют производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности.



По словам следователя, Норматов является гражданином Таджикистана. Регистрации в РФ у него не было. Задержали мужчину в аэропорту.



По решению суда, Норматова отправили в СИЗО до 15 августа.

