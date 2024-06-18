Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, вызвавшей ботулизм

Отмечается, что источниковм заражения стал «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке», основными изготовителями которого являются ООО «Локалкитчен»(«Кухня на районе») (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область).

В ведомстве указали, что процесс приготовления фасоли в вакуумной упаковке «был организован с нарушением всех требований и норм», что стало причиной «массированного накопления ботулотоксина в готовой продукции».

«Предприятие расположено... в антисанитарных условиях... отсутствует централизованное водоснабжение... Санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Роспотребнадзор установил все девять субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции, их деятельность приостановлена. Из оборота изъято более 172 тонн опасной продукции.

Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Известно, что все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

