Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, вызвавшей ботулизм
Роспотребнадзор выявил производителей и поставщиков опасной пищевой продукции, вызвавшей ботулизм в ряде регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что источниковм заражения стал «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке», основными изготовителями которого являются ООО «Локалкитчен»(«Кухня на районе») (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область).
В ведомстве указали, что процесс приготовления фасоли в вакуумной упаковке «был организован с нарушением всех требований и норм», что стало причиной «массированного накопления ботулотоксина в готовой продукции».
«Предприятие расположено... в антисанитарных условиях... отсутствует централизованное водоснабжение... Санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки», - говорится в сообщении.
Уточняется, что Роспотребнадзор установил все девять субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции, их деятельность приостановлена. Из оборота изъято более 172 тонн опасной продукции.
Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Известно, что все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru