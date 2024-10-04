Суд арестовал организатора преступного сообщества по делу Cryptex

В материале уточняется, что Иванов проведет в следственном изоляторе почти два месяца — до 30 ноября.

Мужчину подозревают в создании преступной организации, неправомерном доступе к компьютерной информации, в незаконной банковской деятельности, а также в неправомерном обороте платежей.

Ранее по делу Cryptex суд отправил под арест пять фигурантов: Руслана и Романа Ореховских, а также Александра Терещенко. Также аналогичную меру пресечения избрали Елене Поляковой и Артему Лысенко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



