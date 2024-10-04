Суд арестовал организатора преступного сообщества по делу Cryptex
Замоскворецкий районный суд Москвы решил заключить под стражу шестого фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex Сергея Иванова, который подозревается в организации преступного сообщества, следует из сообщения в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
В материале уточняется, что Иванов проведет в следственном изоляторе почти два месяца — до 30 ноября.
Мужчину подозревают в создании преступной организации, неправомерном доступе к компьютерной информации, в незаконной банковской деятельности, а также в неправомерном обороте платежей.
Ранее по делу Cryptex суд отправил под арест пять фигурантов: Руслана и Романа Ореховских, а также Александра Терещенко. Также аналогичную меру пресечения избрали Елене Поляковой и Артему Лысенко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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