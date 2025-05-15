Суд заочно арестовал экс-главу УФНС по Свердловской области

Ленинский районный суд в Екатеринбурге заочно арестовал экс-начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции в РФ», - указали в инстанции.

Решение было принято еще 23 апреля.

По данным суда, Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. МВД объявило его в розыск.

Сергей Логинов возглавлял управление ФНС в 2011-2024 годах, пишет 360.ru. Как сообщали СМИ, в мае прошлого года у Логинова и начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова прошли обыски в связи с расследованием дела о коррупции.

