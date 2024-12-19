Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Басманный суд Москвы арестовал Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Обвиняемый останется под стражей до 17 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве взорвался самокат, начиненный взрывным устройством. В результате погибли Игорь Кириллов и Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.