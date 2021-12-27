Суд арестовал обвиняемого в поджоге второго гипермаркета «Лента» в Томске

Обвиняемый в поджоге в гипермаркете «Лента» в Томске заключен под стражу до 25 февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение томского Октябрьского районного суда.

«Лента» усилила охрану магазинов после пожаров в Томске

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 30 суток, то есть до 25 февраля 2022 года», — передает агентство.

Возгорание в магазине «Лента» на ул. Пушкина в Томске произошло 25 декабря, его площадь составила 2 кв. м. По данным правоохранительных органов, поджог совершил один из покупателей, ему предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества.

При этом несколькими днями ранее в другом магазине «Лента» на улице Елизаровых также произошел пожар. Огонь охватил почти 5 тыс. кв. метров площади гипермаркета. Из здания эвакуировали около 200 человек, пишет Ura.ru. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной возгорания стал поджог, в котором подозревается работавший в магазине сотрудник подрядной организации, задержанный арестован до 21 февраля.

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ФОТО: pxhere.com
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