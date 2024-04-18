Суд арестовал обвиняемого в подрыве машины экс-подполковника СБУ
18 апреля 202417:40
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Владимира Головченко, который обвиняется в подрыве автомобиляч экс-подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, который указал, что мужчина может скрыться, так как у него имеется гражданство Киргизии и вид на жительство на Украине.
По решению суда, Головченко арестовали до 12 июня.
Инцидент произошёл 12 апреля. В ФСБ заявили, что Головченко заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru