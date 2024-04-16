СМИ: За попыткой убийства блогера Шария стоят украинские спецслужбы

Подготовкой покушения на блогера украинского Анатоля Шария занималось Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом РИА новости сообщает со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник агентства утверждает, что операция была разработана разведкой совместно со Службой безопасности Украины (СБУ). Курировал её непосредственно глава ГУР Кирилл Буданов (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Источник отметил, что украинские спецслужбы вербовали исполнителей среди проживающих в Испании этнических украинцев, а также представителей местного криминалитета. При этом они выступали якобы от имени российских спецслужб, чтобы после покушения обвинить в произошедшем Россию.

Ранее Шарий заявил, что покушение на него, которое, по его словам, произошло утром 6 марта в Испании, было организовано президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Анатолия Шария
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