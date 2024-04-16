СМИ: За попыткой убийства блогера Шария стоят украинские спецслужбы

Собеседник агентства утверждает, что операция была разработана разведкой совместно со Службой безопасности Украины (СБУ). Курировал её непосредственно глава ГУР Кирилл Буданов (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Источник отметил, что украинские спецслужбы вербовали исполнителей среди проживающих в Испании этнических украинцев, а также представителей местного криминалитета. При этом они выступали якобы от имени российских спецслужб, чтобы после покушения обвинить в произошедшем Россию.

Ранее Шарий заявил, что покушение на него, которое, по его словам, произошло утром 6 марта в Испании, было организовано президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.

