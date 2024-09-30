Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны РФ
Суд принял решение арестовать недвижимость и деньги бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о загородном доме и трёхкомнатной квартире, а также о денежной сумме свыше 100 млн рублей.
«Решение принято в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий», - говорится в сообщении.
В СК РФ напомнили, что Демчик был арестован до 1 ноября 2024 года.
Ранее крупные суммы денег наличными были обнаружены во время обысков по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Следствие считает, что их происхождение незаконно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru