Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что речь идёт о загородном доме и трёхкомнатной квартире, а также о денежной сумме свыше 100 млн рублей.

«Решение принято в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий», - говорится в сообщении.

В СК РФ напомнили, что Демчик был арестован до 1 ноября 2024 года.

Ранее крупные суммы денег наличными были обнаружены во время обысков по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Следствие считает, что их происхождение незаконно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

