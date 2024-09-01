СМИ: Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал свыше 2 млрд руб.
Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге задолжал больше 2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что он должен указанную сумму за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС России.
До этого Следственный комитет РФ сообщал, что в Москве расследуется уголовное дело против трех бывших сотрудников одной из компаний за получение взятки при выполнении гособоронзаказа и против главы строительной организации. Его подозревают в даче взятки.
По данным источника, договор был заключен в 2021 году, но уже в 2024 году «заказчик» потребовал через суд взыскать с фирмы больше 2 млрд из-за невыполнения подрядчиком обязательств по контракту. Отмечается, что задолженность по нему составила свыше 1,7 млрд рублей.
В итоге суд обязал выплатить истцу не только долг по контракту, но и неустойку в размере больше 300 млн рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в деле бывшего главы вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика фигурируют контракты на головные уборы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru