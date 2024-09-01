СМИ: Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал свыше 2 млрд руб.

Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге задолжал больше 2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что он должен указанную сумму за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС России.

До этого Следственный комитет РФ сообщал, что в Москве расследуется уголовное дело против трех бывших сотрудников одной из компаний за получение взятки при выполнении гособоронзаказа и против главы строительной организации. Его подозревают в даче взятки.

По данным источника, договор был заключен в 2021 году, но уже в 2024 году «заказчик» потребовал через суд взыскать с фирмы больше 2 млрд из-за невыполнения подрядчиком обязательств по контракту. Отмечается, что задолженность по нему составила свыше 1,7 млрд рублей.