Суд арестовал начальника самарского главка МЧС Бойко
Басманный суд Москвы отправил под арест начальника ГУ МЧС по Самарской области генерала-майора Олега Бойко, пишет РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Начальник самарского главка МЧС пробудет в следственном изоляторе до 15 февраля 2024 года.
Бойко предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, генерал получил за покровительство в сфере пожарной безопасности свыше 25 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции. Его заподозрили в легализации более 100 тысяч иностранцев, передает «Радиоточка НСН».
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