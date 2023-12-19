Суд арестовал начальника самарского главка МЧС Бойко

Басманный суд Москвы отправил под арест начальника ГУ МЧС по Самарской области генерала-майора Олега Бойко, пишет РИА Новости.

СМИ: В Самаре задержали главу МЧС региона Олега Бойко

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Начальник самарского главка МЧС пробудет в следственном изоляторе до 15 февраля 2024 года.

Бойко предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, генерал получил за покровительство в сфере пожарной безопасности свыше 25 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции. Его заподозрили в легализации более 100 тысяч иностранцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МЧС РФСамарская ОбластьСуд

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