СМИ: В Самаре задержали главу МЧС региона Олега Бойко

В Самаре задержали главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, пишет Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, Бойко подозревают в получении взятки. Отмечается, что речь может идти о десятках миллионов рублей.

Сотрудники следственного комитета и ФСБ задержали злоумышленника и сейчас проводят обыски по шести адресам. Сегодня Бойко должны доставить в Москву.

Ранее сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Следственного комитета задержали в Подмосковье проректора российской таможенной академии Залима Керефова, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЗадержаниеСамарская ОбластьМЧС РФ

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