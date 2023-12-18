СМИ: В Самаре задержали главу МЧС региона Олега Бойко

По данным СМИ, Бойко подозревают в получении взятки. Отмечается, что речь может идти о десятках миллионов рублей.



Сотрудники следственного комитета и ФСБ задержали злоумышленника и сейчас проводят обыски по шести адресам. Сегодня Бойко должны доставить в Москву.

Ранее сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Следственного комитета задержали в Подмосковье проректора российской таможенной академии Залима Керефова, напоминает RT.

