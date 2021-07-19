Суд арестовал на два месяца сбившую троих детей москвичку

Столичный Тверской суд арестовал москвичку Валерию Башкирову, сбившую трех детей на пешеходном переходе на западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московскую прокуратуру.

«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года», — отметили в надзорном ведомстве.

Восемнадцатилетней Башкировой предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», девушке грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 16 июля Башкирова за рулем Mazda сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет, вместе с двумя взрослыми переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов. Все дети были госпитализированы с травмами, через несколько часов умер пятилетний пострадавший, день спустя — трехлетний ребенок. Девятимесячный малыш получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Столичная прокуратура поставила ход расследования на контроль.

