Суд арестовал машиниста попавшего в аварию в Мурманской области поезда

Машиниста грузового состава Зычкова А., который столкнулся с пассажирским поездом в Кандалакшском районе Мурманской области, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Количество погибших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до двух

Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть.

По речению суда, машиниста арестовали на два месяца.

Столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в Мурманской области 18 ноября. По данным Минздрава РФ, пострадали 44 человека, двое погибли, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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