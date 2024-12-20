Суд арестовал машиниста попавшего в аварию в Мурманской области поезда
Машиниста грузового состава Зычкова А., который столкнулся с пассажирским поездом в Кандалакшском районе Мурманской области, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть.
По речению суда, машиниста арестовали на два месяца.
Столкновение пассажирского и грузового поездов произошло в Мурманской области 18 ноября. По данным Минздрава РФ, пострадали 44 человека, двое погибли, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru