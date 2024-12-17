Суд арестовал катер и 23 автомобиля экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Речь идёт о моторном катере Aluma Storm 577, а также о 10 мотоциклах, в том числе Harley Davidson и MV Agusta.

Кроме того, были арестованы 23 автомобиля, в том числе премиум-класса, например, Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-AMG G 63.

Ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ приняли решение продлить срок следствия по делу Иванова до 23 марта 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

