Суд арестовал катер и 23 автомобиля экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Басманный суд Москвы арестовал транспортные средства, принадлежащие обвиняемому в крупном взяточничестве экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову и членам его семьи.
Речь идёт о моторном катере Aluma Storm 577, а также о 10 мотоциклах, в том числе Harley Davidson и MV Agusta.
Кроме того, были арестованы 23 автомобиля, в том числе премиум-класса, например, Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-AMG G 63.
Ранее в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ приняли решение продлить срок следствия по делу Иванова до 23 марта 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru