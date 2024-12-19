Суд арестовал капитанов потерпевших крушение в Черном море танкеров

Уточняется, что капитана обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб вахтенный матрос. В СИЗО его отправили на два месяца - до 17 февраля 2025 года.

Что касается капитана танкера «Волгонефть-239», также потерпевшего крушение в Чёрном море, то ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на аналогичный срок.

Ранее в МЧС РФ заявили, что спасатели и волонтеры собрали уже более 100 тонн нефтепродуктов, загрязнивших черноморское побережье Кубани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

