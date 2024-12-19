Суд арестовал капитанов потерпевших крушение в Черном море танкеров
Суд арестовал капитана танкера «Волгонефть-212», который 15 декабря потерпел крушение в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Уточняется, что капитана обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб вахтенный матрос. В СИЗО его отправили на два месяца - до 17 февраля 2025 года.
Что касается капитана танкера «Волгонефть-239», также потерпевшего крушение в Чёрном море, то ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на аналогичный срок.
Ранее в МЧС РФ заявили, что спасатели и волонтеры собрали уже более 100 тонн нефтепродуктов, загрязнивших черноморское побережье Кубани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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