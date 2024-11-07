Суд арестовал имущество обвиняемых в многомиллионном хищении у Минобороны

Суд принял решение об аресте имущества обвиняемых по делу о хищении недвижимости у министерства обороны РФ на 700 миллионов рублей. Как информирует Следственный комитет, удовлетворено ходатайство следователя в части обеспечения приговора по взысканию штрафа, гражданского иска и других имущественных требований.

По делу проходят бывший руководитель управления проблемных активов подведомственного Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, экс-конкурсный управляющий «Строительного управления Московского региона» Алексей Асташкин, а также гражданин Евгений Потапов и предприниматель Сергей Овчинников.

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Согласно материалам СК, они похитили имущественные комплексы Минобороны в Москве и Балашихе стоимостью свыше 940 миллионов рублей в 2019-2021 годах. С этой целью были организованы подложные торги в ходе процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона».

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», речь идёт о 24 объектах недвижимости Минобороны в российской столице совокупной стоимостью свыше 700 миллионов рублей, а также о 15 объектах в подмосковной Балашихе на сумму 244 миллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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