Суд арестовал имущество обвиняемых в многомиллионном хищении у Минобороны

Суд принял решение об аресте имущества обвиняемых по делу о хищении недвижимости у министерства обороны РФ на 700 миллионов рублей. Как информирует Следственный комитет, удовлетворено ходатайство следователя в части обеспечения приговора по взысканию штрафа, гражданского иска и других имущественных требований.

По делу проходят бывший руководитель управления проблемных активов подведомственного Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, экс-конкурсный управляющий «Строительного управления Московского региона» Алексей Асташкин, а также гражданин Евгений Потапов и предприниматель Сергей Овчинников.