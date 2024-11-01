Суд арестовал по делу «Военторга» топ-менеджера швейной фабрики «Русь»

Сообщается, что при исполнении госконтрактов представители компании продавали товары Минобороны РФ по завышенной стоимости. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Громова на один месяц и 30 суток, то есть до 30 декабря 2024 года.

Ранее по обвинению в хищении средств при заключении контрактов с Минобороны РФ был арестован бывший управляющий столовыми «Военторг-Восток» Рамазан Саидов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

