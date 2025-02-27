Суд арестовал имущество фигурантов дела о некачественных бронежилетах

Суд наложил арест на имущество подозреваемых по делу о поставке в Минобороны России некачественных бронежилетов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Фигурантами проходят не менее восьми человек, среди них — гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова.