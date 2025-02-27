Суд арестовал имущество фигурантов дела о некачественных бронежилетах
Суд наложил арест на имущество подозреваемых по делу о поставке в Минобороны России некачественных бронежилетов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Фигурантами проходят не менее восьми человек, среди них — гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова.
По версии следствия, группа сотрудников ГК «Пикет» похитила около 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны на поставку более 20 000 бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта.
В числе обвиняемых — генеральный директор компании Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Всего по делу проходят не менее девяти человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru