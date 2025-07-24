Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области
Бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Решение об аресте чиновника, который обвиняется по статье о превышении должностных полномочий, принял Басманный суд столицы.
«Удовлетворено ходатайство следователя о заключении Богашова под стражу... на срок месяц и 30 суток», - говорится в сообщении.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал фигурантов дела министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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