Минюст внес в реестр иноагентов Агалакову и Лирника

Минюст внес пять человек в реестр иноагентов. В их числе — украинский артист Антон Лирник, колумнист Елизавета Александрова-Зорина, журналисты Жанна Агалакова и Илья Азар, а также блогер Рустем Адагамов. Перечень доступен на сайте ведомства.

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Сообщается, что все пятеро причастны к распространению недостоверной информации о политике и решениях российских властей, созданию и распространению контента для иностранных агентов, а также выступлениям против проведения спецоперации России на Украине.

Ранее Минюст объявил иноагентами социолога Льва Гудкова и экс-дипломата Бориса Бондарева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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