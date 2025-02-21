Минюст внес в реестр иноагентов Агалакову и Лирника

Сообщается, что все пятеро причастны к распространению недостоверной информации о политике и решениях российских властей, созданию и распространению контента для иностранных агентов, а также выступлениям против проведения спецоперации России на Украине.

Ранее Минюст объявил иноагентами социолога Льва Гудкова и экс-дипломата Бориса Бондарева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

