Суд арестовал гражданку Конфоркину по статье о госизмене
Столичный Мещанский суд арестовал россиянку Конфоркину Е.И. по статье о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку учреждения.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Конфоркиной... по статье 275 УК РФ», — говорится в карточке дела.
Личность фигурантки и суть разбирательства не приводятся, так как дело имеет гриф секретности. Арестованной россиянке может грозить до 20 лет заключения.
Между тем стало известно, что в первой половине года российские суды вынесли приговоры 70 фигурантам по обвинению в госизмене или шпионаже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru