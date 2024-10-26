Суд арестовал гражданку Конфоркину по статье о госизмене

Столичный Мещанский суд арестовал россиянку Конфоркину Е.И. по статье о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку учреждения.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Конфоркиной... по статье 275 УК РФ», — говорится в карточке дела.

Личность фигурантки и суть разбирательства не приводятся, так как дело имеет гриф секретности. Арестованной россиянке может грозить до 20 лет заключения.

Между тем стало известно, что в первой половине года российские суды вынесли приговоры 70 фигурантам по обвинению в госизмене или шпионаже.

