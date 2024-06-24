Суд арестовал главу «Уральских заводов» по обвинению в мошенничестве

Столичный Замоскворецкий суд арестовал генерального директора акционерного общества «Уральские заводы» Василия Мусина за мошенничество при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.

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Отмечается, что Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд... избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа», — указано в сообщении.

Следствие полагает, что Мусин в качестве гендиректора «Уральских заводов», занимающихся проектированием и производством средств связи, обманом похитил деньги, выделенные МВД в рамках обеспечения исполнения гособоронзаказа.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МошенничествоАрестСудМосква

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