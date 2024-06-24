Суд арестовал главу «Уральских заводов» по обвинению в мошенничестве

Отмечается, что Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд... избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа», — указано в сообщении.

Следствие полагает, что Мусин в качестве гендиректора «Уральских заводов», занимающихся проектированием и производством средств связи, обманом похитил деньги, выделенные МВД в рамках обеспечения исполнения гособоронзаказа.

