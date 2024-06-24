Суд арестовал главу «Уральских заводов» по обвинению в мошенничестве
Столичный Замоскворецкий суд арестовал генерального директора акционерного общества «Уральские заводы» Василия Мусина за мошенничество при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.
Отмечается, что Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
«Суд... избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа», — указано в сообщении.
Следствие полагает, что Мусин в качестве гендиректора «Уральских заводов», занимающихся проектированием и производством средств связи, обманом похитил деньги, выделенные МВД в рамках обеспечения исполнения гособоронзаказа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru