Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве
5 июня 202419:14
Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что чиновник обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя, Долматова арестовали до 4 июля 2024 года.
Ранее Ленинский районный суд Ставрополя до 17 июля арестовал экс-министра строительства Ставропольского края по уголовному делу о мошенничестве, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru