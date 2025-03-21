Суд арестовал главу IT-центра Росгвардии Николая Чепкасова
235-й гарнизонный военный суд принял решение о заключении под стражу начальника главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Информация об этом содержится в картотеке суда.
Как следует из материалов дела, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста было удовлетворено 21 марта. Уточнять статью Уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело, суд не стал.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в отношении Чепкасова заведено уголовное дело, однако подробности не раскрываются.
Согласно базе «БИР-Аналитик», Чепкасов возглавляет главный центр информационных технологий Росгвардии с декабря 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru