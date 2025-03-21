Суд арестовал главу IT-центра Росгвардии Николая Чепкасова

235-й гарнизонный военный суд принял решение о заключении под стражу начальника главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Как следует из материалов дела, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста было удовлетворено 21 марта. Уточнять статью Уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело, суд не стал.