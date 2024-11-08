Суд арестовал гендиректора управления спецстроительства Минобороны Молодченко
Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Александра Молодченко по делу о мошенничестве с государственными контрактами. Об этом сообщает РИА Новости.
Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана также в отношении других подозреваемых — Ивана Мальцева и Евгения Сундукова.
Еще одну подозреваемую, Ольгу Павлову, суд отправил под домашний арест. Все обвиняемые подозреваются в совершении особо крупного мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК.
Следствие утверждает, что фигуранты дела при исполнении госконтрактов вводили в заблуждение должностных лиц Минобороны, передает «Радиоточка НСН».
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