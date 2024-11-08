Суд арестовал гендиректора управления спецстроительства Минобороны Молодченко

Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Александра Молодченко по делу о мошенничестве с государственными контрактами. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана также в отношении других подозреваемых — Ивана Мальцева и Евгения Сундукова.

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Еще одну подозреваемую, Ольгу Павлову, суд отправил под домашний арест. Все обвиняемые подозреваются в совершении особо крупного мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК.

Следствие утверждает, что фигуранты дела при исполнении госконтрактов вводили в заблуждение должностных лиц Минобороны, передает «Радиоточка НСН».

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