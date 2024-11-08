Арестован посредник в передаче взятки главе автобронетанковой службы Путилову

Военный суд в Санкт-Петербурге отправил в следственный изолятор Игоря Виноградова по подозрению в передаче взятки начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору Денису Путилову. О решении по ходатайству следствия проинформировала объединенная пресс-служба судов северной столицы.

О задержании силовиками фигуранта дела стало известно 7 ноября. По данным СК, в конце декабря 2023 года в аэропорту Пулково он получил от взяткодателя 10 миллионов рублей, которые доставил по назначению на дом генералу Путилову. Деньги передал бизнесмен, который занимался выполнением подрядных работ для нужд министерства обороны.

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Самого Путилова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Речь идет о госконтрактах по ремонту и техобслуживанию военной автотехники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым на сумму свыше 140 миллионов. Генерал контролировал исполнение этих контрактов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным следствия, взятка передавалась в обмен на ослабления контроля и получения других преимуществ при исполнении гособоронзаказа. Взяткодатель также рассчитывал обеспечить себе в дальнейшем заключение аналогичных контрактов.

