Суд арестовал фигуранта по делу зампредов правительства Ивановской области

Суд в Иваново арестовал заместителя директора компании, который проходит по делу двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Октябрьский районный суд постановил заключить заместителя директора коммерческой организации под стражу на срок 1 месяц и 29 дней.