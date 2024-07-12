Суд арестовал фигуранта по делу зампредов правительства Ивановской области

Суд в Иваново арестовал заместителя директора компании, который проходит по делу двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Октябрьский районный суд постановил заключить заместителя директора коммерческой организации под стражу на срок 1 месяц и 29 дней.

Два зампреда правительства Ивановской области арестованы по делу о коррупции

Ранее стало известно об аресте Эрмиш и Зобнина в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, при заключении государственных контрактов они оказывали покровительство одной из коммерческих структур. Сумма ущерба предварительно оценивается в 850 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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