Суд арестовал фигуранта по делу зампредов правительства Ивановской области
Суд в Иваново арестовал заместителя директора компании, который проходит по делу двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Октябрьский районный суд постановил заключить заместителя директора коммерческой организации под стражу на срок 1 месяц и 29 дней.
Ранее стало известно об аресте Эрмиш и Зобнина в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.
По данным следствия, при заключении государственных контрактов они оказывали покровительство одной из коммерческих структур. Сумма ущерба предварительно оценивается в 850 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru