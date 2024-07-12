Два зампреда правительства Ивановской области арестованы по делу о коррупции

Два зампреда председателя правительства Ивановской области арестованы судом по делу о коррупции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве

Речь идет об Сергее Зобнине и Ирине Эрмиш, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, при заключении государственных контрактов они оказывали покровительство одной из коммерческих структур. Сумма ущерба предварительно оценивается в 850 миллионов рублей.

Ранее был арестован экс-губернатор Ивановской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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