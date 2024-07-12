Два зампреда правительства Ивановской области арестованы по делу о коррупции
12 июля 202416:08
Два зампреда председателя правительства Ивановской области арестованы судом по делу о коррупции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Речь идет об Сергее Зобнине и Ирине Эрмиш, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, при заключении государственных контрактов они оказывали покровительство одной из коммерческих структур. Сумма ущерба предварительно оценивается в 850 миллионов рублей.
Ранее был арестован экс-губернатор Ивановской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru