Суд арестовал еще трех фигурантов по делу о букмекерской компании «Фонбет»

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для троих фигурантов уголовного дела, связанного с дачей взятки гендиректором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Арестованы начальник отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО, адвокат и бывший сотрудник полиции.

По версии следствия, обвиняемый, являясь начальником подразделения столичного МВД, получил 10 миллионов рублей с целью передачи их так называемым «борцам с коррупцией». Анохин, который был ранее арестован, полностью признал свою вину, сообщил о других участниках схемы и предоставил подробные показания в рамках явки с повинной.

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По версии следствия, взятка в размере 60 миллионов рублей была передана через посредников для предотвращения представления в органы следствия данных о хищении бюджетных средств на предыдущем месте работы Анохина.

Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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