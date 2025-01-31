Суд арестовал еще трех фигурантов по делу о букмекерской компании «Фонбет»

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для троих фигурантов уголовного дела, связанного с дачей взятки гендиректором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Арестованы начальник отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО, адвокат и бывший сотрудник полиции.

По версии следствия, обвиняемый, являясь начальником подразделения столичного МВД, получил 10 миллионов рублей с целью передачи их так называемым «борцам с коррупцией». Анохин, который был ранее арестован, полностью признал свою вину, сообщил о других участниках схемы и предоставил подробные показания в рамках явки с повинной.