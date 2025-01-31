СМИ: Следствие раскрыло имена троих задержанных фигурантов по делу главы «Фонбета»

По делу экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупция УВД по ЦАО Москвы Артема Подопросветова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Экс-руководителя «Фонбет» отправили в СИЗО по делу о взятке

Кроме того, по делу задержаны экс-замначальника полиции по оперативной работе УВД по СЗАО полковник Валерий Крученков и адвокат Валерий Юркин. Всех троих подозревают в участии в коррупционной схеме наравне с Анохиным.

Ранее Анохина, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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