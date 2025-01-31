СМИ: Следствие раскрыло имена троих задержанных фигурантов по делу главы «Фонбета»

Кроме того, по делу задержаны экс-замначальника полиции по оперативной работе УВД по СЗАО полковник Валерий Крученков и адвокат Валерий Юркин. Всех троих подозревают в участии в коррупционной схеме наравне с Анохиным.

Ранее Анохина, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



