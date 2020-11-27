Суд арестовал экс-замдиректора ФСИН РФ Максименко

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя директора ФСИН РФ Валерия Максименко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства.

От ФСИН до СИЗО. Задержан бывший замглавы пенитенциарной службы

Максименко будет заключен под стражу до 25 января.

Ранее сегодня Следственный комитет РФ обратился с запросом в суд об аресте Максименко.

По данным следствия, в 2018 году Максименко заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе, однако она не была исполнена. Ущерб государству составил 189 миллионов рублей.




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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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