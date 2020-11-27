Суд арестовал экс-замдиректора ФСИН РФ Максименко
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя директора ФСИН РФ Валерия Максименко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства.
Максименко будет заключен под стражу до 25 января.
Ранее сегодня Следственный комитет РФ обратился с запросом в суд об аресте Максименко.
По данным следствия, в 2018 году Максименко заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе, однако она не была исполнена. Ущерб государству составил 189 миллионов рублей.
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