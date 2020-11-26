От ФСИН до СИЗО. Задержан бывший замглавы пенитенциарной службы

Злоупотребление должностными полномочиями инкриминируется бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, по версии следствия, в 2018 году Валерий Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)». Сторонами этих соглашений стали территориальные управления ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН РФ. При этом, как утверждают в СК, строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для исполнения контрактов.

Действия Валерия Максименко, как считает следствие, привели к неисполнению федеральной целевой программы на сумму более двух миллиардов рублей. В частности, не были введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Другим потерпевшим стало то самое ФГУП: дополнительные затраты на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов обошлись ему в 189 миллионов рублей.

В руководстве Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в качестве замдиректора с 2016 года курировал как раз хозяйственные вопросы, в том числе строительство.

Он же долгое время являлся основным спикером ведомства. Когда в 2018 году разразился скандал после публикации видеозаписи пыток заключенного в ярославской исправительной колонии №1, повлекший массовый арест сотрудников ИК, единственным, кто принес извинения, был как раз Максименко. Годом позже он заявил, что больше не будет давать комментарии, поскольку ему «со стыда хочется под землю провалиться» от происходящего в ведомстве.

Он же назывался одним из кандидатов на пост руководителя ФСИН, когда в отставку ушел тогдашний глава ведомства Геннадий Корниенко. Однако освободившийся пост занял тогда бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

С новым начальником Валерий Максименко проработал всего полгода: 18 марта президент Владимир Путин подписал указ о его увольнении. Сообщалось, что Максименко написал заявление по собственному желанию.

Какой меры пресечения в отношении Валерия Максименко будет добиваться следствие, на момент подготовки материала известно не было. В сообщении СКР лишь говорится о ведущихся мероприятиях по сбору и закреплению доказательной базы, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения.

