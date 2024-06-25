Суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана
Ленинский районных суд Махачкалы отправил бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что экс-чиновник, уволенный после терактов, был арестован на 10 суток по делу о мелком хулиганстве.
«Омаров признан виновным в совершении административного преступления... ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», - указала глава пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Омаров, чьи родственники участвовали в терактах, был уволен с поста главы Сергокалинского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru