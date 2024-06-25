Депутат Хамзаев призвал проверить на полиграфе всех дагестанских чиновников

«Нам должно быть все равно, как отнесутся чиновники к такому роду проверкам. Они должны соблюдать те установки, которые дает глава республики. Необходимо делать все, чтобы противодействовать терроризму и экстремизму. Там был замешан глава Сергокалинского района, двое его детей и племянник устроили теракт. Человек владел информацией, чем занимались его дети. Для него это информация не была секретной. Там были и другие лица, которые об этом знали, имена называть не будем, проверка идет. Да, нужно ревизию провести, я бы их вообще на полиграф посадил, а после этого уже принимал бы решение, оставлять их на своих местах или нет», - рассказал он.

В связи с этим, уверен, депутат, необходимо проверить всех чиновников, заниматься этим будут правоохранительные органы.

«У правоохранительных органов своя линия, они уже работают по этой части, возбуждены уголовные дела. Есть администрация главы правительства Дагестана, управление внутренней политики, антикоррупционная комиссия, людей хватает. Надо проверять именно склонность к экстремизму отдельных личностей. У меня есть не просто ощущение, а где-то даже уверенность, что кто-то из чиновников может быть связан с радикалами», - заключил собеседник НСН.

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров, уволенный после терактов, задержан по статье УК о мелком хулиганстве, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По данным СМИ, следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму. Ранее в СМИ появилась информация, что среди ликвидированных в Дагестане террористов — двое сыновей Омарова, а также его племянник, передает «Радиоточка НСН».

