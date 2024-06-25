Депутат Хамзаев призвал проверить на полиграфе всех дагестанских чиновников
Султан Хамзаев заявил НСН, что кто-то из чиновников может быть связан с радикалами, которые устроили недавние теракты в регионе.
Всех чиновников Дагестана следует проверить на полиграфе, чтобы выявить склонность к экстремизму на фоне недавних терактов в регионе, заявил НСН депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев.
В Дагестане проведут ревизию личных дел чиновников всех уровней, сообщил на заседании народного собрания глава Дагестана Сергей Меликов. Он подтвердил, что среди нападавших во время недавних терактов были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.
«Нам должно быть все равно, как отнесутся чиновники к такому роду проверкам. Они должны соблюдать те установки, которые дает глава республики. Необходимо делать все, чтобы противодействовать терроризму и экстремизму. Там был замешан глава Сергокалинского района, двое его детей и племянник устроили теракт. Человек владел информацией, чем занимались его дети. Для него это информация не была секретной. Там были и другие лица, которые об этом знали, имена называть не будем, проверка идет. Да, нужно ревизию провести, я бы их вообще на полиграф посадил, а после этого уже принимал бы решение, оставлять их на своих местах или нет», - рассказал он.
В связи с этим, уверен, депутат, необходимо проверить всех чиновников, заниматься этим будут правоохранительные органы.
«У правоохранительных органов своя линия, они уже работают по этой части, возбуждены уголовные дела. Есть администрация главы правительства Дагестана, управление внутренней политики, антикоррупционная комиссия, людей хватает. Надо проверять именно склонность к экстремизму отдельных личностей. У меня есть не просто ощущение, а где-то даже уверенность, что кто-то из чиновников может быть связан с радикалами», - заключил собеседник НСН.
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров, уволенный после терактов, задержан по статье УК о мелком хулиганстве, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По данным СМИ, следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму. Ранее в СМИ появилась информация, что среди ликвидированных в Дагестане террористов — двое сыновей Омарова, а также его племянник, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РКН потребовал от Opera и Google усложнить доступ к данным об обходе блокировок
- Врач рассказала, почему люди становятся «антипрививочниками»
- Эксперт Демидов заявил, что выпуск бензина в РФ отстает от планов Минэнерго
- СМИ: Жители Отрадного залили краской автомобль солиста группы «Три дня дождя»
- МО РФ: Продолжается ввоз на Украину веществ, позволяющих создать «грязную бомбу»
- В сгоревшем во Фрязино здании НИИ полгода назад случился потоп
- СМИ: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии
- Адвокат Багатурия: Отцу террористов Омарову может грозить срок за пособничество
- «Успела отскочить»: Очевидцы о падении машины с парковки в Краснодаре
- В Совбезе назвали ничтожными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru