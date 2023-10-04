Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта Магомедова на два месяца
4 октября 202321:02
Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта Магомед Магомедов, сообщает ТАСС. Чиновника накануне задержали сотрудники ФСБ и доставили в столицу.
Он будет находиться в СИЗО до 2 декабря 2023 года на время следствия.
Глава Кизилюрта обвиняется в совершении противоправных деяний по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере) в то время, когда он находился на посту министра спорта Дагестана.
Ранее бывшего зама СК Москвы заочно арестовали за взятку в 7,3 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru