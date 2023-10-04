Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта Магомедова на два месяца

Он будет находиться в СИЗО до 2 декабря 2023 года на время следствия.

Глава Кизилюрта обвиняется в совершении противоправных деяний по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере) в то время, когда он находился на посту министра спорта Дагестана.

Ранее бывшего зама СК Москвы заочно арестовали за взятку в 7,3 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

