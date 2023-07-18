Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты Блиновской
Суд в Москве в рамках уголовного дела о неуплате налогов в отношении блогера Елены Блиновской и ее супруга наложил обеспечительные меры на 50 счетов в банках, коллекционные золотые монеты и почти 100 млн рублей в различной валюте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 дзао», — указал собеседник агентства.
По делу Блиновской также арестованы семь монет номиналом 10 рублей, 80 монет Георгий Победоносец, 12 монет в индивидуальных футлярах, монеты номиналом 2 рубля и 1 рубль.
Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей. Блогер находится под домашним арестом. Правоохранительные органы уже выявили и арестовали 136 банковских счета обвиняемой и ее супруга, которые были открыты в столичных банках. Кроме того, Пресненский суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости блогера, в том числе квартиру в столице, жилые и нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru