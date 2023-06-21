Блиновской продлили домашний арест и запрет на пользование интернетом
21 июня 202313:31
Пресненский суд Москвы принял решение продлить до 26 июля срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, сообщает ТАСС.
Таким образом было удовлетворено соответствующее ходатайство следствия.
Кроме того, по решению суда основателю проекта «Марафон желаний» запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом.
Ранее адвокат Блиновской заявила, что её подзащитная пытается погасить неуплаченный налог и на данный момент заплатила 30 млн и 918 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru