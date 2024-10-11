Суд арестовал банковские счета экс-мэра Сочи

Мещанский суд Москвы арестовал денежные средства на банковских счетах экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд арестовал мэра Избербаша до 30 ноября за взятку в размере 3,9 млн рублей

Отмечается, что также были арестованы счета супруги бывшего чиновника, его родственников и, по мнению следствия, счета аффилированных с ним юрлиц.

«Удовлетворены ходатайство следствия о наложении ареста... Суд запретил распоряжаться денежными средствами», - говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского по делу о растрате в крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:МэрДеньгиАрестСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры