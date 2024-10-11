Суд арестовал банковские счета экс-мэра Сочи

Отмечается, что также были арестованы счета супруги бывшего чиновника, его родственников и, по мнению следствия, счета аффилированных с ним юрлиц.

«Удовлетворены ходатайство следствия о наложении ареста... Суд запретил распоряжаться денежными средствами», - говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского по делу о растрате в крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

