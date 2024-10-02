Суд арестовал мэра Избербаша до 30 ноября за взятку в размере 3,9 млн рублей

Мэра Избербаша (Республика Дагестан) Магомеда Исакова суд заключил под стражу до 30 ноября 2024 года по обвинению в получении взятки. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Следствие полагает, что Исаков незаконно получил от застройщика 3,9 млн рублей за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше. При этом предполагается, что 1,5 млн рублей градоначальник получил наличными, а 2,4 млн рублей стоит переданный ему автомобиль иностранного производства.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате в крупном размере.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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