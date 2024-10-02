Суд арестовал мэра Избербаша до 30 ноября за взятку в размере 3,9 млн рублей

Следствие полагает, что Исаков незаконно получил от застройщика 3,9 млн рублей за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше. При этом предполагается, что 1,5 млн рублей градоначальник получил наличными, а 2,4 млн рублей стоит переданный ему автомобиль иностранного производства.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате в крупном размере.

