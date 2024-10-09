СМИ: Блогер Косенко выплатил налоговой 303 тысячи рублей долга
Блогер Сергей Косенко погасил крупный долг перед налоговой службой — более 303 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
«По данным на 8 октября, задолженность... погашена», — отметил собеседник агентства.
Ранее другой источник РИА Новости сообщал, что снявший видео, на котором бросает младенца в сугроб, скандально известный блогер задолжал свыше 303 тысяч рублей налогов. При этом в январе Telegram-канал SHOT писал о долге Косенко перед налоговиками в размере 4 млн рублей.
Между тем СМИ сообщили, что актер Гоша Куценко задолжал 267 тысяч рублей Федеральной налоговой службе. Счета одной из компаний артиста оказались заблокированы, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru