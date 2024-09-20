Суд арестовал 30 фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве
Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, подозреваемых в причастности к стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries в центре столицы, сообщает РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайства следствия и провел заседания в закрытом режиме в четверг и пятницу. В результате, шесть обвиняемых были отправлены в СИЗО до 18 ноября, а еще 24 человека также получили арест.
В результате инцидента, который произошел в офисе Wildberries в Романовом переулке, пострадали семь человек, среди которых двое сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли. Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК, включая убийство и покушение на убийство.
Татьяна Бакальчук, жена Владислава, заявила, что группа под руководством ее мужа и других подозреваемых пыталась захватить офисы Wildberries, опровергнув его слова о запланированных в офисе переговорах. Она охарактеризовала произошедшее как неудачную попытку рейдерского захвата, передает «Радиоточка НСН».
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