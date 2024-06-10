«Клубника вместо паркура!»: Милонов против опасных работ для школьников
Для опасных работ на крыше или с электричеством нужна профессиональная подготовка, заявил в эфире НСН Виталий Милонов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН раскритиковал идею о привлечении подростков к опасным работам.
Замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ранее заявила, что в парламенте рассматривается вопрос о снижении до 16 лет возрастного ценза трудоустройства. По ее словам, речь идет и о списке особо опасных работ, который блокирует привлечение к ним школьников. К ним, в частности, относятся работы на высоте, с ядами и электричеством, на валке леса.
«Я не готов согласиться с этой позицией и против опасных работ. Опасные производства на то и называются "опасные", это нагрузка, связанная с риском для здоровья или даже жизни. Бывает, что подростки прыгают по всем возможным крышам, но в качестве рабочей нагрузки я бы не стал им это давать. Работа с электричеством, на высоте - без профессиональной подготовки это нельзя делать. Возможно, есть подростки, которые занимаются в секции скалолазания и на любую горку взбираются лучше, чем взрослые, но это исключение из правил. К электричеству подростков я бы тоже не пускал, они еще не до конца понимают эту опасность», - сказал Милонов.
По его словам, у школьников сегодня есть много безопасных альтернатив для заработка карманных денег.
«У нас есть огромное количество возможностей, чтобы подросток смог заработать карманные деньги, не рискуя жизнью. Можно собрать клубнику или посадить цветы. Кроме того, надо следить за нагрузкой, по закону подростки не могут работать полный рабочий день», - заключил собеседник НСН.
Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее назвал «Радиоточке НСН» недостатки Единого госэкзамена. По его мнению, ЕГЭ ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж.
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