«Стыдливо умалчивают»: Онищенко заявил о нехватке вакцин в регионах

При этом, по его словам, самым уязвимым регионом остается Москва, где проблем с нехваткой вакцин от коронавируса нет. 

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН подтвердил проблему с нехваткой вакцин от коронавируса в регионах.

«Есть проблемы со «Спутником V» в некоторых регионах. За это надо спрашивать с региональных руководителей. Добивайтесь, требуйте, вам обязаны предоставить вакцину для ревакцинации. Минздрав и Роспотребнадзор не следят должным образом за этим, стыдливо умалчивают данные. Если в вашем регионе вам сказали подождать, когда вы пришли на ревакцинацию, это незаконно. При этом Москва сегодня самый уязвимый регион, низкий уровень иммунитета, хотя вакцины есть», - отметил он.

Необходимо ревакцинироваться, а не ждать появления новых штаммов коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоРегионыВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры