«Стыдливо умалчивают»: Онищенко заявил о нехватке вакцин в регионах
При этом, по его словам, самым уязвимым регионом остается Москва, где проблем с нехваткой вакцин от коронавируса нет.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН подтвердил проблему с нехваткой вакцин от коронавируса в регионах.
«Есть проблемы со «Спутником V» в некоторых регионах. За это надо спрашивать с региональных руководителей. Добивайтесь, требуйте, вам обязаны предоставить вакцину для ревакцинации. Минздрав и Роспотребнадзор не следят должным образом за этим, стыдливо умалчивают данные. Если в вашем регионе вам сказали подождать, когда вы пришли на ревакцинацию, это незаконно. При этом Москва сегодня самый уязвимый регион, низкий уровень иммунитета, хотя вакцины есть», - отметил он.
Необходимо ревакцинироваться, а не ждать появления новых штаммов коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- Кремль поддержал Белград по ситуации с Косово
- Минобороны сообщило об уничтожении двух установок HIMARS в Харькове
- Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты
- Лукашенко подписал указ о назначении Крутого новым послом в России
- В ДНР рассказали о попытках окружить Авдеевку
- СМИ: Самолет Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом неисправности
- Украина потребовала от России вернуть треть зарубежного имущества СССР
- Кадыров: За конфликтом Сербии и Косово стоит НАТО
- Первое судно с зерном вышло из порта Одессы
- Умер последний председатель КГБ СССР Бакатин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru