Студия The Bratans анонсировала игру «Русы против ящеров-2»

В основе сюжета игры теории о вымышленной древнерусской империи, которая боролась с инопланетными захватчиками.

Первая часть треш-слешера была представлена в конце сентября 2023 года. Релиз получил 99% положительных отзывов в Steam. В сиквеле игры разработчики обещают геймерам новые локации и деревни, пропитанные русским колоритом.

Ранее сообщалось, что в начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок. При этом чаще всего приобретали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader, напоминает «Радиоточка НСН».

