Студия The Bratans анонсировала игру «Русы против ящеров-2»
Студия The Bratans анонсировала игру «Русы против ящеров-2». Ожидается, что новая разработка выйдет в первом квартале 2025 года.
В основе сюжета игры теории о вымышленной древнерусской империи, которая боролась с инопланетными захватчиками.
Первая часть треш-слешера была представлена в конце сентября 2023 года. Релиз получил 99% положительных отзывов в Steam. В сиквеле игры разработчики обещают геймерам новые локации и деревни, пропитанные русским колоритом.
Ранее сообщалось, что в начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок. При этом чаще всего приобретали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru