Студенты творческих вузов вернутся к очному обучению со следующей недели

Творческие вузы возобновят очные занятия с 8 февраля. Разрешение на это дало Минкультуры. Об этом говорится в приказе ведомства.

При этом учебные заведения должны учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах.

«Стать увереннее». ЕГЭ в России предложили сдавать несколько раз в год

Ранее Минобрнауки заявил о том, что студенты российских вузов смогут вернуться к обучению в очном формате с 7 февраля. Разрешение необходимо будет согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора, который должен учитывать эпидемиологическую обстановку в регионе.

Между тем, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил на пресс-конференции НСН дать возможность сдавать ЕГЭ в течение всего года, а не только в четко определенные дни.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Студенты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры