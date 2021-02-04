Студенты творческих вузов вернутся к очному обучению со следующей недели
Творческие вузы возобновят очные занятия с 8 февраля. Разрешение на это дало Минкультуры. Об этом говорится в приказе ведомства.
При этом учебные заведения должны учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах.
Ранее Минобрнауки заявил о том, что студенты российских вузов смогут вернуться к обучению в очном формате с 7 февраля. Разрешение необходимо будет согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора, который должен учитывать эпидемиологическую обстановку в регионе.
Между тем, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил на пресс-конференции НСН дать возможность сдавать ЕГЭ в течение всего года, а не только в четко определенные дни.
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