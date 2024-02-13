«Студенты помогут!»: Как будут организованы детские комнаты в вузах

Ирина Волынец заявила в эфире НСН, что в финансовом плане организация комнат ляжет на плечи государства. 

В финансовом плане организация детских комнат в вузах ляжет на плечи государства, а к работе в качестве воспитателей можно привлекать студентов, заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в беседе с НСН.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что ведомство «активизирует создание комнат для пребывания детей в университетах». Она отметила, что это нужно как студентам, так и преподавателям, у которых есть дети. Волынец выступила с этим предложением еще в мае 2023 года.

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«Это наша инициатива, очень рады, что нас поддержали. Мы обратились в мае, в сентябре уже было выслано рекомендательное письмо всем вузам. Это все не так быстро происходит, но теперь это уже официально. Минусов в этой инициативе я не вижу. Конечно, это все не так просто организовать, но это рабочий момент. А плюсы в том, что у нас студентки не будут стоять перед выбором – продолжить учебу или родить ребенка», - объяснила она.

Волынец отметила, что в финансовом плане организация комнат ляжет на плечи государства.

«У нас большинство вузов – это государственные учреждения. В таком случае организация комнат ляжет на плечи государства. Если это частные вузы, это вопрос инвесторов, которые этим вузом владеют», - добавила она.

По ее словам, привлекать к «присмотру» можно и студентов, если они готовы получить все необходимые документы для работы с маленькими детьми.

«Если просто присмотреть за более взрослыми детьми, можно привлекать студентов, подработка получается. Если это совсем грудные дети, то, конечно, нужно иметь особую подготовку и особое разрешение, чтобы работать с совсем маленькими детьми. Нужны и медицинские документы соответствующие. Если студенты готовы собирать эти справки и получить базовые знания по обращению с детьми, то да», - заключила собеседница НСН.

По статистике Минобрнауки, детские комнаты уже открыты в 36 вузах, а в 23 есть комнаты матери и ребенка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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