«Студенты помогут!»: Как будут организованы детские комнаты в вузах

«Это наша инициатива, очень рады, что нас поддержали. Мы обратились в мае, в сентябре уже было выслано рекомендательное письмо всем вузам. Это все не так быстро происходит, но теперь это уже официально. Минусов в этой инициативе я не вижу. Конечно, это все не так просто организовать, но это рабочий момент. А плюсы в том, что у нас студентки не будут стоять перед выбором – продолжить учебу или родить ребенка», - объяснила она.

Волынец отметила, что в финансовом плане организация комнат ляжет на плечи государства.

«У нас большинство вузов – это государственные учреждения. В таком случае организация комнат ляжет на плечи государства. Если это частные вузы, это вопрос инвесторов, которые этим вузом владеют», - добавила она.

По ее словам, привлекать к «присмотру» можно и студентов, если они готовы получить все необходимые документы для работы с маленькими детьми.

«Если просто присмотреть за более взрослыми детьми, можно привлекать студентов, подработка получается. Если это совсем грудные дети, то, конечно, нужно иметь особую подготовку и особое разрешение, чтобы работать с совсем маленькими детьми. Нужны и медицинские документы соответствующие. Если студенты готовы собирать эти справки и получить базовые знания по обращению с детьми, то да», - заключила собеседница НСН.

По статистике Минобрнауки, детские комнаты уже открыты в 36 вузах, а в 23 есть комнаты матери и ребенка, передает «Радиоточка НСН».

