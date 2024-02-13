«Студенты помогут!»: Как будут организованы детские комнаты в вузах
Ирина Волынец заявила в эфире НСН, что в финансовом плане организация комнат ляжет на плечи государства.
В финансовом плане организация детских комнат в вузах ляжет на плечи государства, а к работе в качестве воспитателей можно привлекать студентов, заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в беседе с НСН.
Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что ведомство «активизирует создание комнат для пребывания детей в университетах». Она отметила, что это нужно как студентам, так и преподавателям, у которых есть дети. Волынец выступила с этим предложением еще в мае 2023 года.
«Это наша инициатива, очень рады, что нас поддержали. Мы обратились в мае, в сентябре уже было выслано рекомендательное письмо всем вузам. Это все не так быстро происходит, но теперь это уже официально. Минусов в этой инициативе я не вижу. Конечно, это все не так просто организовать, но это рабочий момент. А плюсы в том, что у нас студентки не будут стоять перед выбором – продолжить учебу или родить ребенка», - объяснила она.
Волынец отметила, что в финансовом плане организация комнат ляжет на плечи государства.
«У нас большинство вузов – это государственные учреждения. В таком случае организация комнат ляжет на плечи государства. Если это частные вузы, это вопрос инвесторов, которые этим вузом владеют», - добавила она.
По ее словам, привлекать к «присмотру» можно и студентов, если они готовы получить все необходимые документы для работы с маленькими детьми.
«Если просто присмотреть за более взрослыми детьми, можно привлекать студентов, подработка получается. Если это совсем грудные дети, то, конечно, нужно иметь особую подготовку и особое разрешение, чтобы работать с совсем маленькими детьми. Нужны и медицинские документы соответствующие. Если студенты готовы собирать эти справки и получить базовые знания по обращению с детьми, то да», - заключила собеседница НСН.
По статистике Минобрнауки, детские комнаты уже открыты в 36 вузах, а в 23 есть комнаты матери и ребенка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выставка к юбилею Гагарина откроется сразу в 90 музеях России
- В Ярославле задержали треш-стримера, оскорбившего Екатерину Мизулину
- МИД РФ: турпоток в страны Африки вырос на 30% за 2023 год
- Боррель: Евросоюз и Армения начнут переговоры по либерализации визового режима
- В Северной Осетии завели дело после смерти отравившегося уксусом мужчины
- Рабочий погиб при падении льда с крыши дома в подмосковном Щёлково
- Путин поручил разработать курсы по наставничеству
- В Москве кот спас 10-летнего ребенка от пожара
- Сбор риса в России будет увеличен вдвое за три года
- Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru